شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 12 / 4 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 12 / 4 / 2024 العديد من الأخبار الهامة، أبرزها كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتى دريمز فى نصف نهائى الكونفدرالية.

كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتى دريمز فى نصف نهائى الكونفدرالية

تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد موعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام دريمز الغاني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوميز يبدأ بدراسة مفاتيح لعب الأهلي قبل قمة الدوري

بدأ البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، بدراسة مفاتيح لعب الاهلي عن طريق مشاهدة مواجهته الأخيرة أمام زد إف سي، والتي فاز فيها الأهلي بهدف وحيد سجله وسام أبو علي.

إبراهيم نور الدين يدخل دائرة المرشحين لإدارة قمة الأهلى والزمالك

دخل إبراهيم نور الدين دائرة الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها الإثنين المقبل، فى الدورى المصرى على ستاد القاهرة الدولى.

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا للأهلى

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة، التى أقيمت على ملعب النادى، استعداداً لمباراة الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فى بيان رسمى.. الزمالك يعلن الإعتذار عن المشاركة ببطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة

أصدر نادى الزمالك بيانا رسميا ، أعلن فيه اعتذاره عن المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة المقرر لها شهر ابريل الجارى بالقاهرة بسبب عدم قيد لاعبيه المحترفين.