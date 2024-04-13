شكرا لقرائتكم خبر عن تألق وسام أبو علي وعمر كمال واستعادة الثقة أبرز مكاسب الأهلي قبل قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الأهلي بعدة مكاسب بعد مباراته ضد زد أمس الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري، قبل مباراة القمة أمام الزمالك في قمة الدوري والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري.

وأهم مكاسب الأهلي من مباراة زد قبل قمة الدوري هي استعادة الانتصارات وعودة الثقة للاعبين ورفع الضغوط عن كاهلهم قبل مباراة القمة يوم الاثنين المقبل، بعد الخسارة من البنك الأهلي ثم التعادل مع إنبي.

ومن ضمن مكاسب الأهلي هي تألق عمر كمال عبد الواحد الذي أبلى بلاء حسنا بعد مشاركته أساسيا في قيادة الجبهة اليمنى أمام زد، وقدم مستوى طيبا نال بسببه جائزة رجل مباراة فريقه أمام زد، وقدم أوراق اعتماده كأحد اللاعبين المؤثرين مع الفريق الأحمر.

كما استعاد وسام أبو علي مهاجم الأهلي تألقه مع فريقه بعدما سجل هدف فوز في مباراة زد، بعد فترة غياب بسبب الإصابة، بخلاف عدم توفيه عقب مشاركته بديلا في مباراة إنبي.

وأخيرا ظهر كريم الدبيس بشكل جيد بعدما شارك أساسيا في قيادة الجبهة اليسرى أمام زد، وقدم مستوى مرضيا، في ظل استمرار غياب علي معلول لشكواه من إجهاد عضلي.