شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل قمة الدوري.. مروان وإمام والشحات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق الأهلي من عدة غيابات مؤثرة بسبب الإصابات خلال الفترة الحالية سواء في مباريات الدوري أو قبل خوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يستعد الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك يوم 15 أبريل الجاري على استاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للدوري.

ويوجد 8 لاعبين في مستشفى الأهلي وهم محمد الشناوي، أليو ديانج، حسين الشحات، علي معلول، إمام عاشور، ياسر إبراهيم، وكريم نيدفيد ومروان عطية، وجميعهم تأكد غيابهم عن مباراة زد ثم الديربى، بخلاف علي معلول الذي يعاني من إجهاد عضلي، ومن المقرر أن يكون جاهزا لقيادة الجبهة اليسرى لفريقه في قمة الدوري.

ويواصل محمد الشناوي برنامجه التأهيل بالتدرب بالكرة في مران الأهلي بعد إصابته بخلع في الكتف وإجراء عملية جراحية، وقطع شوطا كبيرا من التأهيل قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

بينما يعاني إمام عاشور من خلع في عظمة الكتف وأجرى عملية جراحية ويواصل برنامجه التأهيلي، والذي سيشتمل على مرحلة جديدة وهي الجري حول الملعب ثم تدريبات الكرة.

ويعاني ياسر إبراهيم من مزق في العضلة الخلفية، ويواصل تدريبات الجري حول الملعب، ونفس الأمر بالنسبة لأليو ديانج الذي أجرى عملية استئصال غضروف الركبة، يما يعانى كريم نيدفيد من الإصابة في الركبة.

فيما يعاني حسين الشحات من الإصابة بشرخ في عظمة الوجه، وأجرى عملية جراحية وحصل على راحة لمدة 5 أيام قبل المشاركة في تدريبات فريقه، على أن يتحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وفقا لرؤية الطبيب المعالج وسيواصل الغياب عن قمة الدوري.

فيما يعاني مروان عطية من شد خفيف في العضلة الخلفية، وبدأ جلسات العلاج الطبيعي ويخضع لأشعة وفحوصات طبية لتحديد موقفه من قمة الدوري، ولكن تبقى حظوظه في اللحاق بالمباراة ضئيلة، فيما يعاني كريم نيدفيد من إصابة عضلية ويؤدي تدريبات الجري حول الملعب في تدريبات فريقه خلال الفترة الحالية، ولم يتحدد موقفه من اللحاق بديربي القاهرة حتى الآن.