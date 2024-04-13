موعد مباراة الأهلى القادمة في دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

موعد مباراة الأهلى القادمة في دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم السبت 27 أبريل الجاري.

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

أولى مواجهات الأهلي مع تي بي مازيمبي كانت في الأول من سبتمبر عام 2002 في نسخة دوري الأبطال عام 2002، وتحديدا في في الجولة الثالثة بدور المجموعات ، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد بلال في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني من اللقاء.

وشهدت لقاء الأهلي الثاني أمام مازيمبي في الجولة الرابعة من نفس المجموعة، تعادلاً سلبياً.

التقى الأهلي مع مازيمبي مرة أخري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2012، وأقيم اللقاء الأول بالقاهرة في الثامن من يوليو 2012 وانتهى بفوز الأهلي 2-1 حيث أحرز عماد متعب هدف الأهلي الأول في الدقيقة 11، فيما نجح مازيمبي في تعديل النتيجة رغم طرد أحد لاعبيه أثناء سير المباراة بعدما سجل ساماتا هدف التعادل لمازيمبي في الدقيقة 85 من خطأ قاتل لشريف اكرامي الذي لم يحسن تقدير الكرة، وأنقذ محمد ناجي جدو موقف الأهلي في المباراة، وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 90 والوقت القاتل للمباراة.

بينما أقيمت مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي في إطار الجولة الخامسة من نفس مجموعة بطولة 2012، وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بهدفين نظيفين.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء