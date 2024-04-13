شكرا لقرائتكم خبر عن البداية مع الزمالك.. الأهلى يترقب 3 مباريات حاسمة محليًا وأفريقيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر خوض لقاءات مهمة حتى نهاية شهر أبريل الجاري على الصعيد المحلى والافريقى وعلى رأسها مباراة القمة أمام الزمالك ببطولة الدوري المصري.

مباريات الأهلى فى أبريل

الأهلى & الزمالك.. 7 مساء الاثنين 15 أبريل على ستاد القاهرة بالدوري المصري

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم السبت 27 أبريل.

نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلاقى مازيمبى الكونغولى بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.