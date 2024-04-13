حقيقة اتفاق ليفربول مع بديل يورجن كلوب

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي في الوقت الحالي، للوصول الي اتفاق مع مدرب جديد لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب الألماني يورجن كلوب.

وكان كلوب قد أعلن رحيله عن ملعب آنفيلد بنهاية الموسم، ليفتح الباب أمام التكهنات حول هوية خلفيته المنتظر.

وشهدت الفترة الماضية أنباء قوية عن اتفاق نادي ليفربول مع روبن أموريم، المدير الفني لسبورتنج لشبونة، لتدريب الريدز بداية من الموسم الجديد.

ولكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن ليفربول لم يتوصل بعد لاتفاق مع أموريم بشأن التعاقد معه، بعكس ما ذكرته بعض التقارير صباح اليوم.

رغم ذلك، يبقى أموريم على رأس المرشحين بقوة لخلافة المدرب الألماني يورجن كلوب بنهاية الموسم.

وتلقى ليفربول ضربة في طريقه نحو التعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو، الذي فضل الاستمرار مع باير ليفركوزن لموسم آخر.

ولا يعد النادي الإنجليزي، المهتم الوحيد بخدمات مدرب لشبونة، بل إنه دخل أيضا دائرة اهتمامات بايرن ميونخ، الساعي لإيجاد مدرب جديد بعد توماس توخيل.