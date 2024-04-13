"الأول مع ثلاثة أندية مختلفة".. أحمد عيد عبد الملك يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب أحمد عيد عبدالملك لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، من تحقيق إنجاز تاريخي، لم يسبق تحقيقه من قبل، إذ أنه في حال صعوده مع نادي غزل المحلة إلى الدوري المصري الممتاز، يصبح أول مدير فني يصعد للثلاثة أقسام مع ثلاثة أندية مختلفة، في موسمين فقط.

وصعد عيد عبد الملك مع بني عبيد إلى القسم الثاني عام 2023، وفي نفس العام صعد مع النجوم إلى دوري المحترفين.

وفي العام الحالي 2024، يقترب غزل المحلة من الصعود إلى الدوري الممتاز، إذ أنه يحتل المركز الثاني حاليا في دوري المحترفين.

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