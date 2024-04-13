شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفرض حظراً إعلامياً قبل مواجهة 15 أبريل أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن الفوز يضمن إضافة لقب غالٍ لخزائن القلعة الحمراء.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق الفوز فيها ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري هذا الموسم.

ويعاني الاهلى من غيابات بالجملة بسبب الإصابات وأصبحت هناك العديد من العناصر مهددة بعدم اللحاق بالقمة بسبب عدم اكتمال الجاهزية.

وتضم قائمة المصابين في صفوف الأهلي حارس المرمى محمد الشناوي والمالي أليو ديانج وإمام عاشور وياسر إبراهيم والثنائي التونسي علي معلول ومحمد الضاوي "كريستو" وكريم وليد "نيدفيد" وحسين الشحات.

ويأمل قطبى الكرة المصرية فى تحقيق الفوز بالقمة من أجل تعزيز آمالهم في المشاركة الأفريقية بالموسم المقبل في ظل الاتجاه للاعتماد على نتائج الدور الأول.