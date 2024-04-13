هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتى المتوقع أمام لوتون تاون الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بنظيره فريق لوتون تاون مساء اليوم السبت على إستاد الاتحاد في إطار منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

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ويستضيف مانشستر يونايتد فريق لوتون تاون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة ، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ومن المتوقع أن يلعب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للمان السيتي اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، أكانجي، جفارديول وآكي.

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش وفودين.

خط الهجوم: بالمر، جريليش وهالاند.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أصحاب الصدارة ليفربول وآرسنال ، بينما يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.