تعرّف على برنامج الأهلي في الجزائر استعدادا لبطولتي بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية لليد

ياسر رشاد - القاهرة - بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي المتواجدة حاليا في دولة الجزائر تواصل الاستعداد لخوض بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

بدأ برنامج البعثة اليوم بتناول الفريق وجبة الإفطار في التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، قبل التوجه لخوض المران الصباحي في مدينة وهران.

وتعود بعثة الأهلي لمقر الإقامة لتناول وجبة الغذاء، قبل التوجه لخوض المران الثاني وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق.

ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين في الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر (الخامسة بتوقيت القاهرة)، ثم يتجه الفريق إلى الصالة لخوض المران الثاني في تمام السادسة مساء بتوقيت الجزائر السابعة بتوقيت القاهرة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق على وضع برنامج إعداد مكثف للاعبين، حيث يتدرب الفريق على فترتين اليوم في الجزائر في إطار تجهيز الجميع بدنيا وخططيا بالشكل المناسب.

ويخوض فريق الأهلي تدريبات بدنية صباح اليوم السبت، فيما يخوض مرانا فنيا وخططيا في المساء، وذلك وفقا لخطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الجاهزية على كافة المستويات.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».