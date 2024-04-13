ثلاثي ناري يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بورنموث

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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ويلعب مانشستر يونايتد مباراة بورنموث في تمام الساعة السادسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ومن المتوقع أن يعتمد تين هاج على تشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، ويلي كامبوالا، هاري ماجواير، وان بيساكا.

خط الوسط: كوبي مانيوو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، فيما يأتي بورنموث في المركز الـ12 برصيد 41 نقطة.

