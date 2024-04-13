الأهلي يختتم استعداداته لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي، اليوم السبت تدريباته، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، التي يستضيفها النادي على مدار الأيام القادمة.

ويعقد الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد لمباراة الافتتاح التي تقام مساء غد الأحد.

ووضع مونوز مع أعضاء طاقمه المعاون برنامج إعداد خاصًّا، يتضمن الأحمال البدنية المناسبة والنواحي الفنية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب من أجل المنافسة على اللقب.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد تغلب على الزمالك وتوج بلقب بطولة الدوري، بعدما فاز في وقت سابق بلقب بطولة السوبر.

تكريم النجوم القدامى قبل مباريات بطولة «إفريقيا للطائرة»

اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، قررت تكريم نجوم الأهلي القدامى على هامش مباريات البطولة.

واستقرت اللجنة على أن يتم تكريم 10 من نجوم الطائرة قبل انطلاق كل مباراة من مباريات الفريق بالبطولة.

يأتي هذا تقديرًا لعطاء هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للنادي على مدار سنوات طويلة، وساهموا في كتابة تاريخ بطولات الأهلي في الكرة الطائرة.

وتنطلق بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، وتقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.