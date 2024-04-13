موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في البريميرليج والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الكروي بنادي مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره بورنموث مساء اليوم السبت على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، فيما يأتي بورنموث في المركز الـ12 برصيد 41 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

وتنطلق صافرة مباراة بورنموث ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2.



ويذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بهزيمة مانشستر يونايتد من نظيره بورنموث بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".