59 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة البريميرليج للكاراتيه بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي عن تأكيد 59 دولة مشاركتها ببطولة الدوري العالمي «البريميرليج» للكبار والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري، على الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة نحو 381 لاعبًا ولاعبة ممثلين للـ59 دولة حيث تم غلق باب التسجيل يوم 4 إبريل.

وجاءت قائمة الدول كالتالي:

ألبانيا، الجزائر، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين تايبيه، كولومبيا، كرواتيا، كوراساو، قبرص، جمهورية التشيك، السلفادور، إنجلترا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، جواتيمالا، هونج كونج، المجر، اندونيسيا، إيران، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، الكويت، لاتفيا، ليبيا، لوكسمبورج، ماليزيا، مونتينيجرو، المغرب، هولندا، مقدونيا الشمالية، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، رومانيا، المملكة العربية السعودية، اسكتلندا، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تونس، تركيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

يذكر أن الاتحاد المصري للكاراتيه ينظم معسكر دولي استعداداً للبطولة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 17 إبريل بمشاركة 5 دول وهي: تركيا، وكرواتيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر، وذلك لاتاحة الفرصة للاعبي المنتخب المصري في زيادة الخبرات عن طريق التدريب مع المدارس المختلفة استعدادًا لبطولة البريميرليج وباقي بطولات الموسم.

يشارك في بطولة البريميرليج أفضل 32 لاعبا في التصنيف الدولي لكل ميزان، وتمنح البطولة نقاط هامة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة.