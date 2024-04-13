تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش بالليجا ..غياب ليفاندوفسكي للايقاف

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا علي نظيره قادش مساء اليوم السبت على ملعب رامون دي كارانزا ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الاسباني" الليجا" .

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حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، فورت.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، روبيرتو، دي يونج.

خط الهجوم: رافينيا، فيران توريس، جواو فيليكس.

ويغيب عن تشكيل برشلونة اليوم أمام قادش النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للايقاف ومن المتوقع أن يعوض غيابه فيتور روكي.



ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما يأتي قادش في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة.