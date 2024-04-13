موعد مباراة الاهلي ضد مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته قبل مواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ويلعب النادي الاهلي ضد مازيمبي في الثالثة عصر يوم السبت الموافق 20 إبريل الجاري في الكونغو الديمقراطية، على أن تُلعب مباراة الإياب يوم 27 إبريل الجاري في التاسعة مساءًا على استاد القاهرة الدولي.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره الزمالك بعد غدًا الاثنين، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على فريق الوداد المغربي في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، والثانية عشر في تاريخه.