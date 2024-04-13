"بعد اقتراب إدارته للقمة".. مباريات الأهلي والزمالك بصافرة إبراهيم نور الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، طاقم التحكيم المرشح لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، وأشار إلى أن طاقم التحكيم المرشح يتكون من، إبراهيم نور الدين، سامي هلهل، هامي عبد الفتاح.

وأدار إبراهيم نور الدين 39 مباراة للأهلي، وفاز الأحمر في 30 لقاء وتعادل في 8 مباريات، فيما خسر لقاء واحد تحت إدارة الأبيض، وأشهر الأول 51 بطاقة صفراء للاعبي الأهلي وبطاقتين حمراوتين.

وبالنسبة للزمالك، أدار نور الدين 32 لقاء للأبيض، فاز الزمالك في 22 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر في 4 مباريات، فيما أشهر الحكم الدولي 43 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوتين.

وفيما يخص لقاءات القمة، أدار إبراهيم نور الدين لقاء قمة وحيد، في الدوري المصري عام 2014، وفاز الأهلي بهذا اللقاء، بهدف نظيف.

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