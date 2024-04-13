شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والشمس فى نهائى كأس مصر لـ سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مواجهة مهمة أمام الشمس مساء اليوم، السبت، فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024.

موعد مباراة الأهلى والشمس

تقام مباراة الأهلى أمام الشمس فى التاسعة مساء اليوم السبت عقب لقاء تحديد صاحب البرونزية مباشرة .

بينما يتنافس الزمالك مع وادى دجلة على الميدالية البرونزية ، حيث تأهل الأهلى للنهائى على حساب دجلة ،و الشمس على حساب الزمالك .

تقام المنافسة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بدون جماهير بحضور مجلس إدارة الأندية المشاركة و أسر اللاعبين .

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى كل من، الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.