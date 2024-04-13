شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد معلول وهاني وبيرسي تاو فى مباراة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود ثلاثي الأهلي ، على معلول ومحمد هانى وبيرسى تاو لقائمة الأحمر في لقاء القمة أمام الزمالك بالدوري والمقرر له الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

وغاب التونسى على معلول الظهير الايسر للأهلى عن الظهور مع المارد الأحمر في مباراة انبى وزد اف سى بالدوري بسبب معاناته من الاجهاد العضلى الذى تعرض له في مباراة سيمبا التنزانى.

فيما استبعد السويسري مارسيل كولر مدرب الاهلى ، لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق من مباراة زد اف سى الأخيرة بالدوري من أجل منحه فرصة لإلتقاط الانفاس في ظل توالى مشاركاته المحلية والافريقية مع الفريق ، فيما غاب الجنوب أفريقى بيرسى تاو عن الظهور مع الاهلى في مباراتى إنبى وزد اف سى بسبب معاناته هو الأخر من إجهاد عام.