شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا فى الإسكندرية استعدادا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، معسكرا مغلقا اليوم، السبت، فى الإسكندرية، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، في اللقاء الذى يجمعهما مساء غد الأحد، في إطار مؤجلات الجولة العاشرة في دورى nile.

من جهته حذر أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبى فريقه من انتفاضة فريق المصرى البورسعيدى، وطالب لاعبيه بضرورة الحذر من انتفاضة المصرى بعد الخسارة في آخر مباراتين له في الدورى.

ويستعيد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات المغربي أحمد بلحاج أمام المصري البورسعيدى، بعدما غاب عن سيراميكا أمام زد بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام سموحة، ويغيب عن مواجهة زد التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 /1 في الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى.

وكان سيراميكا قد تعادل مع زد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دورى nile.

يحتل فريق سيراميكا المركز السادس في ترتيب دورى nile برصيد 22 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبل 17 هدفا.