شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية شيكابالا للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، من دور البرد الذى عانى منه مؤخرا وتسبب فى إبعاده عن آخر مباراتين للفريق.

وأصبح شيكابالا جاهزاً للمشاركة مع الفريق أمام الأهلى، في المباراة المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

وظهر شيكابالا في تدريبات الفريق الجماعية أمس، بعدما تغيب عن مباراتي مودرن فيوتشر بدور ربع النهائي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وكذلك مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13.