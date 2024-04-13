شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكرم النجوم القدامى على هامش بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، تكريم نجوم الأهلي القدامى على هامش مباريات البطولة.

واستقرت اللجنة على تكريم 10 من نجوم الطائرة قبل انطلاق كل مباراة من مباريات الفريق بالبطولة. يأتي هذا تقديرًا لعطاء هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للنادي على مدار سنوات طويلة، وساهموا في كتابة تاريخ بطولات الأهلي في الكرة الطائرة.

وتنطلق بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، وتقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

تعقد اليوم السبت، قرعة البطولة الأفريقية لرجال الكرة الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى بدءا من غد الأحد، و ذلك على هامش الإجتماع الفنى للفرق بحضور اللجنة المنظمة.