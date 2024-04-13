شكرا لقرائتكم خبر عن 100 سنة إسماعيلى.. تعرف على الهدافين التاريخيين للدراويش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النادى الإسماعيلي، أحد أعرق الأندية المصرية والأفريقية، اليوم السبت 13 أبريل 2024، بمرور 100 عام على تأسيسه، حيث ظهرت على السطح فكرة إنشاء ناد مصرى بالإسماعيلية، لكن هذه الفكرة لم تر النور وتظهر على أرض الواقع إلا عام 1921 عندما تم بناء هذا النادى بالجهود الذاتية وعن طريق جمع التبرعات، وعُرف وقتها بنادى النهضة، ثم تغير الاسم إلى الإسماعيلى الرياضى، نسبة إلى الإسماعيلية.

وفى ذكرى تأسيسه نستعرض قائمة الهدافين التاريخيين للإسماعيلى في الدورى..

يعتلى محمد صلاح أبو جريشة صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الإسماعيلي خلال مشواره ببطولة الدوري العام بـ85 هدفا، ويأتى أسامة خليل وصيفا بعدما نجح في تسجيل 75 هدفا، ثم على أبو جريشة صاحب الـ73 هدفا، ثم الراحل محمد صديق “شحتة” الذي سجل 72 هدفا .

ويأتي حسني عبدربه في المرتبة الخامسة برصيد 69 هدفا، يليه الراحل محمد حازم الذي سجل 49 هدفا، ثم عماد سليمان بـ48 هدفا وسيد عبدالرازق “بازوكا” وفتحي نافع بنفس الرصيد وهو 46 هدفا، ولكل من الراحل بشير عبدالصمد ومحمد محسن أبو جريشة 44 هدفا.

كما سجل محمد فكرى الصغير 39 هدفا، وعبدالله السعيد بـ36 هدفا، ولكل من عوض عبدالرحمن ومحمد حمص 33 هدفا.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدورى نصف النهائى، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.

أول رئيس للنادى كان صالح على أحد رجال الأعمال بالإسماعيلية عام 1926، وأعقبه صالح بك عيد 27 19 ثم سليمان عيد من عام 1933 وحتى عام 1947 وعبدالحميد عزت عام 1962 ثم المهندس عثمان أحمد عثمان من عام 1963 وحتى 1988 وتوالت رئاسة النادى بعد ذلك لكل من فاروق حمدان ومحمد مطر والدكتور رأفت عبدالعظيم وعزمى بدوى والمهندس محمد رحيل والعميد محمد أبوالسعود والمهندس إسماعيل عثمان من عام 1997 وحتى عام 2005 ثم الدكتور صلاح بهد الغنى مجلس مؤقت فى 2005 وتسلمه بالانتخاب الدكتور رأفت عبدالعظيم وبعد يحى الكومى وأعقبه سعد الجندى وتلاه المهندس نصر أبو الحسن ثم رأفت عبدالعظيم للمرة الثالثة 2011/ 2012 والعميد محمد أبوالسعود للمرة الثانية من عام 2012 إلى عام 2016 وثم المهندس إبراهيم عثمان من عام 2016 ثم يحيى الكومى وأخيرا اللواء أبو بكر الحديدى.