شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العوضي: غرفة عمليات لحل أى مشاكل تواجه الفرق المشاركة فى بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلى، ومدير بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال التي ينظمها الأهلي وتنطلق فعالياتها غدًا الأحد، أن اللجنة العليا المنظمة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، حرصت على متابعة كل ما يتعلق بوصول الفرق وإجراءات التسكين، والتواصل مع الاتحاد الأفريقي، قبل ساعات من انطلاق البطولة.

وأوضح العوضى، فى تصريح لـ الموقع الرسمى للنادى الأهلى، أن اللجان العاملة تقوم بجهود كبيرة في سبيل تسهيل مهام الفرق المشاركة في البطولة، وأن هناك ترتيبات عديدة تم الانتهاء منها، بما يضمن خروج البطولة بصورة مشرفة تليق باسم الأهلي وما له من مكانة كبيرة في تنظيم أكبر الفعاليات القارية والدولية.

وأشار العوضي إلى أن الوفود المشاركة في البطولة أشادت بحسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات الوصول والانتقال إلى الفنادق، وتحديد ملاعب التدريب.

وأضاف مدير البطولة أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة طول أيام البطولة لحل أي مشاكل أو عقبات تواجه الفرق والوفود المشاركة، وذلك من أجل توفير الأجواء المناسبة والتركيز في الأمور الفنية.

وتنطلق بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال غدًا الأحد، وتقام منافساتها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.