شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلحق حسين الشحات بمباراة القمة.. وموعد عودته للمشاركة مع الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني حسين الشحات لاعب الأهلي من الإصابة بشرخ فى عظمة الوجه نتيجة الإصابة التي تعرض لها فى مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتسببت فى إجرائه عملية جراحية لاستعدال عظمة الوجه.

ويواصل حسين الشحات أداء تدريبات جماعية ويغيب عن فريقه لفترة ليست قصيرة، حيث سيواصل الغياب عن الأهلي فى مباراة القمة أمام الزمالك، ثم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي، وتجرى محاولات لتجهيزه لموقعة العودة أمام مازيمبي يوم 26 أبريل فى القاهرة.

وتبقى فرص حسين الشحات في اللحاق بموقعة الإياب أمام مازيمبي غير مؤكدة وبنسبة 50%، وهو ما سيتحدد وفقا لحالة اللاعب الطبية، على أن يرتدي واقي الوجه حال مشاركته في موقعة العودة أمام بطل الكونغو.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏الزمالك المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الاسبوع العاشر لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

اشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة زد التي أقيمت ‏أول أمس، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل علي معلول وأليو ديانج تدريباتهم ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ‏المقبلة.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت أول أمس ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏