تكريم نجوم الأهلى القدامى قبل مباريات بطولة إفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - قررت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، تكريم نجوم الأهلي القدامى على هامش مباريات البطولة.

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واستقرت اللجنة على أن يتم تكريم 10 من نجوم الطائرة قبل انطلاق كل مباراة من مباريات الفريق بالبطولة.

يأتي هذا تقديرًا لعطاء هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للنادي على مدار سنوات طويلة، وساهموا في كتابة تاريخ بطولات الأهلي في الكرة الطائرة.

وتنطلق بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، وتقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.