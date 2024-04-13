موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ الليلة بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا مونشنجلادباخ نظيره بوروسيا دورتموند عصر اليوم السبت وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الألماني.

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ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، فيما يأتي بروسيا مونشنجلادباخ في المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة.



موعد مباراة بوروسيا درتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ بوروسيا درتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ، الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، علي أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي .



القنوات الناقلة لمباراة بروسيا مونشنجلادباخ أمام بوروسيا درتموند

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة الدوري الألماني في الشرق الأوسط.