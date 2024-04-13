"بعد عودته للتدريبات".. أرقام شيكابالا مع الزمالك الموسم الحالي قبل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك للتدريبات الجماعية، أمس الجمعة، استعدادا لقمة الدوري المصري ضد الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل.

وكان شيكابالا غاب عن مباراتي الزمالك ضد مودرن فيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية والاتحاد السكندري في الدوري المصري، بسبب الإصابة بنزلة برد.

وشارك شيكابالا في 18 مباراة مع الزمالك، خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 4، بينها 10 مباريات في الدوري المصري و 8 في الكونفدرالية الإفريقية، وحصل على بطاقة صفراء واحدة في البطولة الأخيرة.



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