"بعد ظهوره في التدريبات".. هل يشارك إمام عاشور في مباراة القمة ضد الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ظهر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في تدريبات الأهلي الجماعية، أمس الجمعة، دون حمالة الذراع، التي كان يرتديها إثر إجراء جراحة في الكتف، بعد التعرض للإصابة خلال المشاركة مع منتخب مصر.

وقام اللاعب بالجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي للفريق الأول، استعدادا لقمة الدوري المصري ضد الزمالك، المقرر لها يوم الإثنين المقبل.

ولن يتمكن إمام عاشور من اللحاق بمباراة الزمالك في القمة، إذ أنه يحتاج إلى أسبوعين للمشاركة في تدريبات الفريق مرة أخرى مع الفريق.

وكان عاشور تعرض للإصابة خلال المشاركة مع منتخب مصر، وأجرى جراحة الشهر الماضي، وفقد الأهلي خدمات اللاعب خلال المباريات التالية، ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد سيمبا التنزاني، إنبي وزد في الدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

ملف رياضة الخليج 365.. عودة إمام عاشور.. موعد مباراتي الزمالك.. طاقم تحكيم مباراة القمة

بعد الاعتداء عليه بـ "الكرباج".. موقف حمد الله ضد المشجع (فيديو)

شوبير يكشف طاقم التحكيم المرشح لإدارة مباراة الأهلي والزمالك