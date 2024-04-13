سبب هجوم جماهير الاهلي على إبراهيم عبد الجواد.. ورد ناري من إعلامي أون

تشهد الفترة الأخيرة هجوم عدد كبير من جماهير الاهلي ضد إبراهيم عبد الجواد، الإعلامي بقناة أون تايم سبورتس، بسبب تصريحاته ضد لاعبي الاهلي، والتي كان آخرها التويتة التي نشرها ضد محمد عبد المنعم.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “عبد المنعم لازم يقف مع نفسه، عاوز تحترف أو شايف نفسك أعلي من الكل أو فاقد للشغف والحماس زي الأول”.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة الاهلي ضد مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأضاف: “دي كلها ممكن تكون أسباب لإنخفاض مستواك، بس لغاية ما تحقق حلمك بالاحتراف لازم تهتم بالماتش الصغير زي الكبير، وبالبلدي تحافظ علي نعمة ربنا وعلي أكل عيشك حتي لو بتلاعب مركز شباب لإنك مش عارف بكره فيه إيه”.

من جانبه هاجم أيمن نور أحد جماهير الاهلي، إبراهيم عبد الجواد ، حيث كتب “إبراهيم عبدالجواد لمن يسأل لماذا يكتب كثيرًا، إبراهيم عضو جمعية عمومية للزمالك، وحلم حياته يشوف الزمالك بيكسب الاهلي، وبيقدم فروض الولاء للمدير التنفيذي لل..”.

ورد إبراهيم عبد الجواد على تويتة لأحد الجماهير عبر موقع “إكس” حيث كتب: “متغيبش علينا يا أستاذ أيمن.. منتظر ردك عشان الناس تعرف إنك كذاب، وبتقول كلام مغلوط، وأنت وأمثالك بتستغلوا عدم الرد في أحيانًاً كثيرة عشان تتمادوا في ترديد أكاذيب والكلام مفيش عليه جمرك، ومحدش هيراجع ورانا”.

وأضاف: “بس للأسف إللي زيكم ناسيين المولي عز وجل إللي كلنا هنقف بين يديه (لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)، منتظرك يا بطل متتأخرش عاوز أشوف إثبات لكلامك إني عضو بنادي الزمالك، مع إن ده ملوش علاقة بأي حاجة في أي حاجة”.

ويستعد النادي الاهلي لمواحهة نظيره الغريم التقليدي الزمالك غدًا الاثنين، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.