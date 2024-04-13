ماذا قدم الاهلي والزمالك في مباراة القمة بصافرة إبراهيم نور الدين؟

اقترب الحكم الدولي إبراهيم نور الدين من إدارة مباراة القمة المقبلة بين الاهلي والزمالك، والمقرر لها بعد غدًا الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: ” طاقم تحكيم مباراة الاهلي والزمالك المرشح إبراهيم نور الدين، سامى هلهل، هاني عبد الفتاح”.

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وسبق لإبراهيم نور الدين وأن أدار مباراة وحيدة بين الاهلي والزمالك كانت في الدورة المجمعة موسم 2013-2014، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف عكسي سجله أحمد توفيق في مرماه.

واحتسب إبراهيم نور الدين وقتها ركلة جزاء لنادي الزمالك، إلا أن محمود فتح الله أضاعها خارج مرمى شريف إكرامي.

وتواجد إبراهيم نور الدين في غرفة الفيديو في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي جمع القطبين موسم 2020-2021، وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، حيث أحرز هدفي الاهلي السولية وقفشة، فيما أحرز هدف الزمالك الوحيد محمود شيكابالا.

ويحتل الاهلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.