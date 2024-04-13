"الشكوى من الإجهاد".. كولر يمنح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - حصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة سلبية من المران اليوم، بعدما أدى الفريق تدريباته الجماعية، أمس الجمعة، استعدادا لخوض قمة الدوري المصري ضد الزمالك.

وقال مصدر لـ"الخليج 365"، إن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي فضل إراحة اللاعبين، بسبب الشكوى من الإجهاد، نتيجة ضغط المباريات.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة بالدوري المصري.

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