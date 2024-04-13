"فريق كامل".. لاعبون تأكد غيابهم عن قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تقام قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل 15 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب 12 لاعبا من الأهلي والزمالك، إذ يغيب عن الأحمر كلا من، إمام عاشور للإصابة بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف وإجراء جراحة، محمد الشناوي للإصابة بخلع في الكتف، أليو ديانج بسبب الإصابة وإجراء جراحة تنظيف الركبة، حسين الشحات للإصابة بشرخ في عظمة العين، محمد الضاوي كريستو لخضوعه إلى جراحة لإزالة خراج في منطقة وجه القدم، ياسر إبراهيم للإصابة في العضلة الخلفية، فيما لم يحسم موقف الثنائي كريم نيدفيد ومروان عطية.

وبالنسبة للزمالك، يغيب عن الفريق كلا من، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي للإصابة في الرباط الصليبي، يوسف أوباما لإجراء جراحة في الفك، محمد صبحي للإصابة في العضلة الضامة، محمد أشرف "روقا" للإصابة في الخلفية، إبراهيم نداء للإصابة بمزق في العضلة الضامة.

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