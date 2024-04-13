"الأمر اقتصر عليه".. مصدر يكشف لـ"الخليج 365" طاقم حكام مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر بلجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل، في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال المصدر: "أمين عمر أدار آخر مباراة للأهلي و أحمد الغندور أدار آخر مباراة للزمالك، بالتالي مستبعدين من إجارة القمة، ومحمود البنا ومحمد عادل أدارا قمتي الأهلي والزمالك السابقتين وأيضًا أمين عمر".

وأضاف: "الأمر اقتصر على إبراهيم نور الدين ومحمد معروف وفضلنا الأول، بسبب ما حدث مع معروف بجانب أنه الموسم الأخير لإبراهيم نور".

وأشار المصدر إلى أن إبراهيم نور الدين يدير لقاء القمة، ويعاونه سامي هلهل مساعد أول وهاني عبد الفتاح مساعد ثاني، وأحمد الغندور حكما رابعا ومحمد عادل حكما لتقنية الفيديو، وعاطف حسين مساعد حكم الفيديو ومحمود أبو الرجال مساعد ثان للفيديو.

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