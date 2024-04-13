شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب لاعبى الزمالك بمواصلة الانتصارات أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من لاعبى الفريق بذل أقصى جهد أمام الأهلى في المباراة التي تجمع الفريقين فى السابعة مساء الاثنين، والمؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والتي تقام باستاد القاهرة الدولى.

وشدد جوميز على لاعبيه بمواصلة الانتصارات التى حققها الفريق الفترة الأخيرة، من فوز على الاتحاد السكندرى في الدورى، وقبلها الصعود لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز ثم التعادل على مودرن فيوتشر فى مباراتى الذهاب والعودة.

ويعمل جوميز على تحقيق نتيجة إيجابية لحصد النقاط الثلاث وتحسين وضعه فى جدول ترتيب المسابقة والزحف نحو المقدمة.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13.

