شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن عن حكام مباراة الزمالك ودريمز الغانى فى نصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز الغانى فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد 21 أبريل الجارى باستاد القاهرة الدولي.

ويتكون طاقم التحكيم من الرواندي صامويل أويكوندا حكماً للساحة، ويعاونه كل من الأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي مساعدين، والمالي بوبو تراوري حكماً رابعاً.

ويتواجد الجنوب أفريقي مكاليما زينيث كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه توم أبو نجيل.

واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد الصادق مراقباً عاماً على المباراة، فى حين يراقب الحكام الغيني أبوبكر دومبيا.

وصعد الزمالك إلى نصف النهائى بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة فى ربع النهائى.