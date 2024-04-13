شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن الفوز الأول تاريخيا على مودرن فيوتشر فى المواجهة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، عن تحقيق الفوز الأول تاريخياً على فريق مودرن فيوتشر، في المباراة المقرر لها مساء غد، الأحد، فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة دورى nile والمقرر إقامته باستاد الإسماعيلية.

الفوز الأول

وتعد مباراة الأحد بين الإسماعيلى ومودرن فيوتشر هي الخامسة بين الفريقين على مر التاريخ نظرا لصعود فيوتشر حديثا للدورى، ونجح فيوتشر فى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم أمام الدراويش فى 4 مباريات سابقة، حيث فاز في مباراة بهدفين مقابل هدف وتعادل في 3 مواجهات جاءت سلبية، ويأمل لاعبو الدراويش في تحقيق الفوز الأول أمام فيوتشر والثانى لهم على التوالي بعد الفوز على سموحة.

وحرص الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على مشاهدة مباراة الزمالك مع مودرن فيوتشر فى إياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية التى انتهت بالتعادل من أجل تسجيل نقاط القوة والضعف في صفوف مودرن فيوتشر قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدورى بحثاً عن مواصلة الانتصارات.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر من دورى nile برصيد 17 نقطة، حيث لعب الإسماعيلى 16 لقاء حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا.