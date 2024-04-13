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نيوكاسل يونايتد يسحق توتنهام برباعية نظيفة في البريميرليج

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ياسر رشاد - القاهرة - سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر السبت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة .
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وجاءت أهداف نيوكاسل يونايتد بتوقيع أليكسندر إيساك " هدفين " ، أنتوني جوردون  ، فابيان شار في الدقائق 30 ، 32 ، 51 ، 87 من عمر اللقاء. 

وبهذة النتيجة يرفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى النقطة 50 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بفارق 10 نقاط عن منافسه اليوم توتنهام هوتسبير  .
 

ولعب نيوكاسل يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من..
حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: دان بورن- شار- إميل كرافث- جاكوب ميرفي.

وسط الملعب: إليوت أندرسون- برونو جيماريش- سان لونجستاف.

خط الهجوم: أنتوني جوردون- ألكسندر إيزاك- هارفي بارنيس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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