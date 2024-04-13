تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام لوتون تاون ..هالاند في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التشكيل الرسمي لمباراة لوتون تاون والمقرر لها اليوم السبت على إستاد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

إقرأ أيضًا..

ويلعب مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع : لويس ، أكانجي، دياز ، جفارديول.

في خط الوسط : كوفاسيتش ، نونيس ، دي بروين .

في خط الهجوم: دوكو ، ألفاريز، هالاند.



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أصحاب الصدارة ليفربول وآرسنال ، بينما يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.