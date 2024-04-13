كاف يخطر الزمالك بحكم مباراة دريمز في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” نادي الزمالك بحكم مباراة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويلتقي الفريق الأبيض نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل الموافق 21 إبريل الجاري، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية في المباراة التي تلعب على استاد القاهرة الدولي.

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وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني كالتالي.. الرواندي صامويل أويكوندا حكماً للساحة، ويعاونه كل من، الأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي مساعدين، والمالي بوبو تراوري حكماً رابعاً..

ويتواجد الجنوب أفريقي مكاليما زينيث كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه توم أبو نجيل، فيما اختار الكاف الليبي عمر جمعة عبد الصادق مراقبًا لمباراة الزمالك ودريمز، بينما يراقب الحكام الغيني أبو بكر دومبيا.

وكان الزمالك قد تأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على فيوتشر في ربع النهائي بثلاثية مقابل هدفين في مجمةع مبارتي الذهاب والإياب