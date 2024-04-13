طرابزون سبور يعلن تطورات إصابة تريزيجيه

أعلن رسميًا نادي طرابزون سبور التركي، اليوم السبت في بيان تطورات إصابة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه التي تعرض لها أمس الجمعة.

و تعرض محمود حسن تريزيجيه للإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام سيفاس سبور التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري التركي مساء أمس الجمعة، حيث انتهت بخسارة طرابزون سبور بهدف دون رد.

وقال أحمد بشير رئيس الجهاز الطبي لطرابزون سبور في بيان رسمي أصدره النادي عبر موقعه الإلكتروني: تريزيجيه غادر المباراة بين شوطي اللقاء بعد شعوره بالألم ضد سيفاس سبور”.

وتابع: ” خضع تريزيجيه للأشعة، وتبين إصابته في عضلة أوتار الركبة”.

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واختتم البيان:” لقد بدأ تريزيجيه العلاج بشكل فوري من أجل اللحاق بالمباريات في أسرع وقت ممكن”.

يذكر أن تريزيجيه نجح رفقة طرابزون سبور في تسجيل 10 أهداف، وذلك خلال مشاركته في 22 مباراة،ضمن منافسات الدوري التركي، وصنع 4 أهداف أخرى.

وشارك الدولي المصري، في مباراتين ضمن بطولة كأس تركيا للموسم الحالي، أحرز خلالها هدفًا وحيدًا فقط.