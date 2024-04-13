نيوكاسل يضرب توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق نيوكاسل فوزًا عريضًا على فريق توتنهام برباعية دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية نيوكاسل كلا من إيزاك هدفين وجوردان هدف وستشار هدفًا، ليتجمد رصيد توتنهام عند النقطة الـ 60 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وخاض توتنهام 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست مباريات، فيما خسر ثمان مباريات.

وارتقى فريق نيوكاسل إلى النقطة الـ 50 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في خمس مباريات، فيما خسر 12 مباراة.

ويحتل فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، حصدها من 31 مباراة، فيما يأتي فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة أيضًا إلا أن فارق الأهداف لصالح الجانرز.

ويحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، فيما يأتي فريق أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.