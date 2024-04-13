رسميا.. اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

أعلن مسئولو اتحاد الكرة رسميًا عن طاقم تحكيم مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، المقرر لها بعد غدًا الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأسند اتحاد الكرة مهمة التحكيم على مباراة الاهلي والزمالك للحكم إبراهيم نور الدين، على أن يعاونه سامي هلهل كمساعد أول وهاني عبد الفتاح كمساعد ثاني، أحمد الغندور حكم رابع.

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ومحمد عادل كحكم فيديو، وعاطف حسين مساعد حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو ثاني.

ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الأبيض في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة.

ويسعى كلا الفريقين للفوز في مباراة القمة القادمة لرغبة كل فريق في تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة وأنه سيتم اعتماد أسماء الفرق المصرية الأربعة التي ستشارك في بطولات إفريقيا الموسم المقبل مع انتهاء الدور الأول.