رسميا.. إبراهيم نور الدين يدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدير لقاء القمة إبراهيم نور الدين حكما للساحة ويعاونه كلا من، سامي هلهل حكما مساعدا أول، هاني عبد الفتاح حكما مساعدا ثانيا، أحمد الغندور حكما رابعا، محمد عادل حكما لتقنية الفيديو، عاطف حسين مساعدا لحكم الفيديو، محمود أبو الرجال مساعد ثاني للفيديو.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، سبب اختيار إبراهيم نور الدين لإدارة اللقاء، وقال منذ قليل: "أمين عمر أدار آخر مباراة للأهلي و أحمد الغندور أدار آخر مباراة للزمالك، بالتالي مستبعدين من إجارة القمة، ومحمود البنا ومحمد عادل أدارا قمتي الأهلي والزمالك السابقتين وأيضًا أمين عمر، الأمر اقتصر على إبراهيم نور الدين ومحمد معروف وفضلنا الأول، بسبب ما حدث مع معروف بجانب أنه الموسم الأخير لإبراهيم نور".





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