"اغتيال لاعب معجزة ودور وطني".. حكايات عن الإسماعيلي في الذكرى المئوية للتأسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحتفل النادي الإسماعيلي، اليوم السبت 13 أبريل 2024، بمرور 100 عاما على تأسيسه، وعلى مر هذه السنوات لقب النادي بالعديد من الألقاب منها، "الدراويش" و "برازيل مصر"، وتأسس الإسماعيلي عام 1921 تحت اسم "نهضة الشباب المصري"، وفي عام 1924 تم إشهار النادي وتغير اسمه إلى مسماه الحالي، ليشترك عام 1926 في الاتحاد المصري لكرة القدم ويصبح عضوا فيه.

وفي يوم الأحد 13 أبريل 1947، تم افتتاح المقر الجديد للنادي، ولعب أولى مبارياته مع نادي فاروق (الزمالك حاليا)، وفاز الإسماعيلي 3-2، وفي أول بطولة رسمية له بالدوري احتل المركز الثاني بين 12 فريقا.

رضا أسطورة تم اغتيالها

وكان أحد أبرز لاعبي الإسماعيلي محمد مرسي حسين الذي اشتهر بـ"رضا"، إذ أنه أعاد الدراويش مرة أخرى إلى الدوري الممتاز، بعدما رحل الخمسة الكبار إلى نادي القناة وهبط الإسماعيلي إلى دوري المظاليم عام 1958، لكن تمكن رضا وزملائه من العودة مرة أخرى بعد مرور 3 سنوات، وجذب إليه الأنظار، بالأهداف التي سجلها من جميع الزوايا والأوضاع وكان اللاعب الوحيد من أندية الدرجة الأولى الذي مثل منتخب مصر في عمر 18 عاما، وفقا للموقع الرسمي للإسماعيلي.

وقال فيولا مدرب البرازيل عن رضا إنه أفضل جناح أيمن فى العالم بعد جارنشيا المعجزة، وأطلق عليه النقاد المصريون الألقاب، مثل الساحر والفنان والأسطورة، لكن في نهاية موسم 1961-1962، انضم رضا إلى الأهلي، إلا أنه عاد مرة أخرى إلى الإسماعيلي، وتم تعيينه بمجلس المدينة بمرتب 20 جنيها، إذ أن رحيله عن الدروايش كان لعدم حصوله على وظيفة تؤمن مستقبله أسوة بباقي اللاعبين، وبعد عودته كان أكثر ما أثر فيه ليس الهجوم عليه، إنما رفع صورته من محل صديقه بعدما ظلت معلقة لمدة 3 سنوات.

ولكن يوم 28 سبتمبر 1965، ودع رضا الحياة إثر حادث مروع، تعرض له خلال قيادة السيارة، إذ تفادى الفنان سيارة نقل فى طريقها للقاهرة، فاستخدم آلة التنبيه طالبا من سائق النقل إفساح الطريق له للمرور وفعلا أفسح له سائق النقل الطريق، وبدأ رضا المرور بجوار السيارة النقل وعندما أصبح في محاذاتها انحرفت السيارة النقل يسارا، فانقلبت سيارة أحد أساطير الإسماعيلي خمس مرات بعرض الطريق، وذُكر أنه اغتيل.

الإسماعيلي والصعاب

وارتبط اسم ورمزية الإسماعيلي بالصعاب من أول تاريخه، فحقق الدوري في أسوأ سنة في تاريخ مصر ومدن القناة، عام النكسة 1968، وبدأ عهد البطولات للدراويش من المعلم عثمان أحمد عثمان، حينما تولى رئاسة النادي عام 1965، وتعاقد مع المدير الفني الإنجليزي طومسون، وفاز الإسماعيلي لأول مرة في تاريخه بدرع الدوري عام 1968، وفقا لكتاب "مشاهير الفن المعماري" لصبحي سليمان.

وفي يوم 9 يناير 1970، سطر الإسماعيلي اسمه في تاريخ أفريقيا، بعدما انطلق إلى أدغال القارة، ليحقق اللقب الأول لمصر من دوري أبطال أفريقيا، أمام أكثر من 130 ألف متفرج، حينما فاز على فريق الإنجلبير 3-1.

الدور الوطني للإسماعيلي

ولعب الإسماعيلي دورا وطنيا، إذ أنه بعد نكسة 1967 سافر المعلم عثمان بالفريق إلى الدول العربية، لدعم المجهود الحربي وقدم 70 ألف دولارا هدية إلى الدولة، وهي ما جمعه الفريق من هذه الرحلة.

الإسماعيلي وعائلة جريشة

وارتبط اسم الإسماعيلي بعائلة "جريشة" على مر التاريخ، فكان من ضمن اللاعبين الراحلين عن الفريق إلى نادي القناو، صلاح وسيد أبو جريشة، أحد نجوم الفريق، اللذان مع رحيلهما هبط الفريق إلى دوري المظالم، لكن بعد 3 أعوام من رحيلهما وبالتحديد عام 1960، ظهر فرد جديد من آل جريشة في صفوف الناشئين وهو علي شقيق صلاح الأصغر.

وكان علي أبو جريشة مسؤولا عن عودة اسم العائلة مرة أخرى بين جماهير الإسماعيلي ونسوا رحيل سيد وصلاح، وتبنى الكابتن علي عمر موهبته في قطاع الناشئين، ومع بداية ظهوره في القطاع، كان هناك جيلا قبله ومعه من نفس القطاع صنع المجد للفريق، جيل رضا شحتة ويسري طربوش وأمير والسقا وميمي درويش والسناري وسيد حامد.

وشارك علي في أول مباراة رسمية له ضد الترسانة، في الأسبوع الثاني من موسم 1964-1965، كان المدرب آنذاك كوفاتش وخسر الإسماعيلي بنتيجة 4-1 بعدما كان متقدما، وفي نفس الموسم لعب صاحب الـ17 عاما في الأسبوع 22 والأخير ضد المصري البورسعيدي، وكانت المباراة الرسمية الوحيدة التي لعبها بجوار رضا، وفاز الدروايش بنتيجة 5-1.

وفي الموسم الثاني سجل علي أول أهدافه في مرمى السكة الحديد، وكان موسم 1966-1967 البداية الحقيقية لأبو جريشة ومع تألقه في هذا الموسم بدأ المشاركة مع منتخب مصر وهو لم يكمل 20 عاما ضد منتخب ألمانيا الشرقية، حينها حل بديلا، ليرتبط منذ ذلك الحين اسم "أبو جريشة" كرمز من رموز النادي الإسماعيلي.

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