شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يواصل الغياب عن التدريبات الجماعية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب يوسف أوباما لاعب الفريق لكرة القدم بنادى الزمالك عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة الجارية فى ظل الإصابة التي يعانى منها فى الفك، وخضع على إثرها لجراحة لتثبيت الفك بالمسامير.

ورفض الجهاز الطبي مشاركة أوباما لحين الاطمئنان على جاهزيتيه تماما، تجنبا للإصابة مرة أخرى، وخوفا من الالتحام مع باقى لاعبى الفريق في مكان الإصابة.

ومن المنتظر أن يعود أوباما إلى التدريبات الجماعية بعد مباراة القمة التى تجمع الزمالك مع الأهلى فى السابعة مساء الاثنين المقبل، على أن يرتدى واقى الوجه لحمايته بعد العملية الجراحية.

وتعرض أوباما للإصابة بكسر فى الفك التى تعرض لها، فى مباراة الذهاب أمام مودرن فيوتشر بذهاب ربع نهائى الكونفدرالية.