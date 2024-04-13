شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات إصابات الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، فى المباراة التي تقام السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويعانى الزمالك من أكثر من إصابة ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة الأهلى في القمة المرتقبة، منهم محمد صبحى، يوسف أوباما، ابراهيما نداى، محمد أشرف روقا، محمود حمدى الونش، ومحمد عبد الشافى.

ويواصل محمد صبحى أداء برنامجه التأهيلى بعد الإصابة التي يعانى منها بمزق فى العضلة الضامة، بينما يستمر غياب أوباما عن تدريبات الفريق بسبب الجراحة التي خضع لها في الفك، وخضع على إثرها لجراحة لتثبيت الفك بالمسامير.

ويعانى الزمالك من غياب الثنائى محمود حمدى الونش، ومحمد عبد الشافى بسبب القع في الرباط الصليبى، وخضوعهما للبرنامج التأهيلى و العلاجى الخاص بهما.

وكان محمود علاء يعانى من جزع في أربطة الكاحل، ولم يتحدد موقفه من القمة سواء بالمشاركة من عدمه، وكذلك ابراهيما نداى الذى كان يعانى من مزق في العضلة الضامة، بالإضافة إلى محمد أشرف روقا الذى كانب يعانى من إصابة فى العضلة الخلفية ومازال موقفه من المشاركة امام الأهلى غير محسوم أيضا.