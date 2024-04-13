شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لـ سيدات يد الأهلى استعدادا للسوبر وكأس الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الجهاز الفنى لفريق سيدات يد الأهلي تدريبات مكثقة اليوم، السبت، في مدينة وهران الجزائرية، حيث يخوض اللاعبات المران على فترتين صباحًا ومساء، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة محمد عادل المدير الفني للفريق، استعدادا لبطولتي السوبر وكأس الكؤوس الأفريقية.

وخاض الفريق التدريب الصباحي اليوم السبت في التاسعة صباحا بتوقيت الجزائر (العاشرة بتوقيت القاهرة)، بينما سيقام المران المسائي فى الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر (الثالثة بتوقيت القاهرة).



وتضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر .