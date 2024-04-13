شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يبدأ ارتداء قناع الوجه وأداء التدريبات الخفيفة وفحص طبى مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ حسين الشحات، صانع ألعاب النادى الاهلى، ارتداء قناع الوجه لممارسة بعد التدريبات الخفيفة بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب لمدة خمسة أيام بعد خضوعه لجراحة فى الوجه بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة سيمبا التنزانى باستاد القاهرة، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلى بهدفين نظيفين.

الإصابة التى تعرض لها الشحات أمام سيمبا كانت عبارة عن شرخ أسفل الوجه يستلزم التدخل الجراحى والذى يُبعد اللاعب عن المباريات فترة لا تقل عن شهراً.

حسب التقارير الطبية، وحال غياب الشحات شهراً عن الأهلى، فإنه لم يشارك مع الفريق أمام انبى وزد وكذلك سيغيب فى مباراة الزمالك الاثنين المقبل فى الدورى الممتاز.

كما سيغيب الشحات عن مباراتى الأهلى أمام مازيمبى الكونغولى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب 19 أبريل الجارى والعودة 26 أو 27 الشهر ذاته.

ولم يعلن الأهلى مدة غياب الشحات، ولكن وفقاً للمعلومات الواردة من القلعة الحمراء، فإن اللاعب سيغيب عن مباريات الزمالك ومازيمبى، على أن يعود بعدها للمباريات حال تحسن حالته وتعافيه من الإصابة تماماً.

ومن المقرر أن يخضع حسين الشحات لفحص طبى مستمر لمعرفة تطورات التئام شرخ الوجه.