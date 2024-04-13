شكرا لقرائتكم خبر عن المحترف كما يجب أن يكون.. 5 لاعبين أجانب يخطفون الأضواء فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف 5 لاعبين أجانب الأضواء حتى الآن فى بطولة دورى nile، بعد مرور 17 جولة من المسابقة، بغض النظر عن المباريات المؤجلة، إلا أن هؤلاء قدموا مستويات مميزة فاستحقوا لقب "المحترف كما يجب أن يكون".

نستعرض فى التقرير التالى أهم 5 أجانب مساهمة فى بطولة الدورى حتى الآن.. المغربى أحمد بلحاج

أول اللاعبين هو المغربى أحمد بالحاج، لاعب سيراميكا، العائد من فترة إعارة مع الجونة 6 أشهر، ليستكمل هذا الموسم مع سيراميكا، بعد تألقه بشكل ملفت واحتلاله هدافى الدورى لفترات كبيرة.

واستطاع أحمد بلحاج تسجيل 8 أهداف وصناعة آخر خلال 14 مباراة شارك فيها حتى الآن، حيث سجل 7 أهداف منها مع الجونة وهدف وحيد مع سيراميكا بالإضافة لصناعة آخر.

الأنجولى مابولولو

ثانى اللاعبين هو الأنجولو كريستوفر مابولولو، مهاجم نادى الاتحاد السكندرى، الذى يواصل عروضه الرائعة مع زعيم الثغر هذا الموسم، كما لفت الأنظار فى بطولة أمم أفريقيا الماضية برفقة أنجولا.

ونجح مابولولو فى تسجيل 9 أهداف وصناعة آخر حتى الآن مع سيد البلد في بطولة الدورى، خلال 12 مباراة شارك فيها حتى الآن، ليساهم في 9 أهداف وهو رقم مميز جدا.

التوجولى ياو أنور

ثالث اللاعبين هو التوجولى ياو أنور لاعب البنك الأهلى المنتقل من الإسماعيلى، الذى ظهر بمستوى مميز جدا جعله من أهم اللاعبين في البطولة حتى الآن.

ونجح ياو أنور في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 أخرى لزملائه خلال 14 مباراة لعبها حتى الآن، 3 أهداف مع الإسماعيلى وصناعة 3 أخرى، بينما سجل مع البنك هدفين وصناعة هدف.

النيجيري صديق أوجولا

رابع اللاعبين هو النيجيري صديق أوجولا لاعب نادى سيراميكا، أحد أهم اللاعبين الأجانب في بطولة الدورى حتى الآن، حيث يقدم أداء مميزا رفقة سيراميكا في أول مواسمه مع الفريق بعد انتقاله من سموحة السكندرى بصفقة قوية مقابل 23 مليون جنيه.

واستطاع صديق أوجولا المساهمة في 9 أهداف حتى الآن مع سيراميكا في بطولة الدورى، حيث سجل 4 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، وهو الأعلى في بطولة الدورى في صناعة الأهداف حتى الآن.

الجزائرى أحمد القندوسى

خامس اللاعبين هو الجزائرى أحمد القندوسى لاعب النادى الأهلى المعار إلى سيراميكا، والذى ظهر مع سيراميكا بشكل مميز جدا، حيث أصبح أحد أهم اللاعبين في بطولة الدورى وأكثرهم تأثيرا.

ونجح أحمد القندوسى خلال أول مواسمه مع سيراميكا في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين، آخرهم أمام فريق زد، والذى استطاع صديق أوجولا تسجيله.